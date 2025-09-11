Bloomberg: Oekraïne heeft tot 2027 miljarden meer steun nodig

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Oekraïne heeft de komende twee jaar mogelijk tientallen miljarden dollars meer financiering nodig dan het land verwacht. Dit heeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vastgesteld, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Het IMF is de op twee na grootste kredietverstrekker van Oekraïne. De organisatie en het door oorlog getroffen land voeren binnenkort gesprekken over een volgend steunpakket. Een van de bronnen verwacht dat hierover volgende week een akkoord wordt bereikt. Daarna zullen Oekraïne en het IMF bondgenoten om aanvullende financiering vragen.

Oekraïne verwacht de komende twee jaar tot 37,5 miljard dollar (zo'n 31,1 miljard euro) nodig te hebben. Het IMF schat volgens een ingewijde echter dat dit tussen de 10 en 20 miljard dollar hoger zal uitvallen.

Het land heeft meer moeite extra financiering van belangrijke bondgenoten te krijgen. De bijdrage van de Verenigde Staten is afgenomen sinds Donald Trump president is.