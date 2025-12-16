ECONOMIE
Voedselonzekerheid dreigt voor 17 miljoen mensen in Afghanistan

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 december 2025 om 14:07
KABUL (ANP) - Meer dan 17 miljoen mensen in Afghanistan worden deze winter geconfronteerd met acute voedselonzekerheid, waarschuwt het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN. Dat zijn 3 miljoen mensen meer dan vorig jaar.
Het WFP is naar eigen zeggen voor het eerst in decennia niet in staat om effectieve hulp te bieden in Afghanistan. De organisatie vreest dat bijna 4 miljoen kinderen te maken krijgen met ondervoeding. "Onze teams zien gezinnen die dagenlang maaltijden overslaan en extreme maatregelen nemen om te overleven. Het aantal kindersterfgevallen neemt toe en dreigt de komende maanden nog verder te stijgen", aldus John Aylieff, de WFP-directeur in Afghanistan.
De VN-organisatie ziet dat meerdere crises samenvallen. Door droogte, een verzwakte economie en verwoestende aardbevingen zijn de humanitaire behoeften sterk toegenomen, maar de hulp neemt juist af. Bovendien zijn dit jaar miljoenen Afghanen gedwongen teruggekeerd uit Pakistan en Iran, van wie velen ondervoed zijn.
