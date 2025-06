Kamerleden willen sommige luchtvaartonderwerpen uitstellen

DEN HAAG (ANP) - Enkele onderwerpen die met luchtvaart te maken hebben, moeten wachten tot een volgend kabinet. Dat vindt de Kamercommissie die over Infrastructuur en Waterstaat gaat. Voordat de onderwerpen echt op pauze worden gezet, moet de Kamer er nog wel over stemmen. Dat gebeurt waarschijnlijk dinsdag.

Een wet die de Maatschappelijke Raad Schiphol vastlegt, komt op de lijst van te pauzeren onderwerpen. In deze raad geven omwonenden, experts en belangenorganisaties advies over Schiphol. De commissie wil ook drie brieven over verduurzaming van de luchtvaart tijdelijk parkeren. Andere onderwerpen rond Schiphol, bijvoorbeeld over geluidshinder, gaan vooralsnog wel door. Verder wil de commissie wachten met een wet die van spoorbeheerder ProRail een zelfstandig bestuursorgaan maakt.

De vergadering draaide om de vraag welke onderwerpen controversieel worden verklaard, oftewel stilstaan totdat een nieuw kabinet aantreedt. Tot het aantreden van een nieuw kabinet kan de Kamer ook nog van gedachten veranderen.