De Pilates Princess: Waarom het nieuwste schoonheidsideaal tóch giftig kan zijn

Als je niet op TikTok en Instagram komt is het je misschien ontgaan: als je er bij wilt horen (maar dat hoeft niet, hoor) omarm je pilates.

Zowel in Nederland als internationaal groeit de populariteit van verschillende vormen van Pilates, zoals Reformer Pilates, Hot Pilates en Wall Pilates, enorm.

Steeds meer sportscholen voegen Pilates-lessen toe en er openen nieuwe studio’s die zich volledig richten op deze trainingsvorm. Vooral op social media, met name TikTok en Instagram, krijgt Pilates veel aandacht en wordt het onderdeel van een bredere lifestyle voor jongere generaties — de zogenaamde "Pilates girls" en de Pilates-core fashion zijn zelfs een eigen aesthetic geworden.

De afgelopen jaren lijkt er in de wereld van wellness steeds weer een nieuw ideaal op te staan. Eerst waren het de rondingen à la Kardashian , nu is dus het de slanke, gestroomlijnde look van de "Pilates Princess" die Instagram en TikTok domineert. Strakke leggings, eindeloze discipline, en vooral: een ogenschijnlijk moeiteloos, slank lichaam. Maar wat zegt deze trend eigenlijk over onze cultuur — en over wat we écht belangrijk vinden?

Het is verleidelijk om te denken dat zo’n lifestyle draait om gezondheid, balans en welbevinden. Influencers promoten immers mobsessies pilates, laten overvolle sportklassen zien, delen foto’s van acai bowls en glinsterende huidverzorgingsroutines. Maar wie beter kijkt, ziet een sluipend mechanisme: opnieuw wordt een onhaalbare norm gecreëerd. Het draait uiteindelijk niet om plezier in bewegen, maar om controle, strakheid en esthetiek.

Onderzoek wijst uit dat sociale media trends als ‘de pilates body’ en de ‘clean girl aesthetic’ aanjagen en dat het streven naar dunheid zelden écht verdwijnt — het jasje waarin het verpakt wordt, verandert enkel. Daarbij worden dure outfits en exclusieve studio-abonnementen vaak als statussymbool ingezet; wellness als uiting bij welke klasse je hoort. Met de Amsterdamse sport-tempel Saints & Stars als uitschieter: fantastisch voor rijke BN-ers, iets minder voor schoonmakers en anderen die er niet bij horen

Trainers waarschuwen ondertussen voor de misvatting dat pilates dé manier zou zijn om in korte tijd drastisch af te vallen. De oorsprong van pilates ligt immers in revalidatie en het opbouwen van (levenslange) mobiliteit, niet in het najagen van Instagram-perfectie. Een échte pilatesstudio bevat mensen van alle leeftijden, lichamen en achtergronden — niet enkel de geoliede ideaalbeelden die social media schetst.

Kortom: beweging moet vooral dienen om je beter, sterker en vrolijker te voelen. Niet om jezelf te reduceren tot een trend. Laten we kritisch blijven op welk ideaal we nastreven — en onszelf gunnen om gewoon te bewegen, zonder druk. Want echte wellness is niet te koop.