Kamermeerderheid: EU moet 'handelsbazooka' achter de hand houden

DEN HAAG (ANP) - De Europese Unie moet het pakket met verregaande sancties tegen de VS - de zogeheten handelsbazooka - achter de hand houden als president Donald Trump zijn claim op Groenland niet laat varen, vindt een Kamermeerderheid. Een motie hierover die GroenLinks-PvdA gaat indienen, kan rekenen op de steun van in elk geval CDA, D66, 50PLUS, ChristenUnie, SP, Partij voor de Dieren en Volt.

De claim van Trump lijkt vooralsnog van tafel door een deal waarover wordt onderhandeld met de VS, maar deze is nog niet uitgewerkt. Demissionair premier Dick Schoof is donderdagavond in Brussel bij een speciaal ingelaste EU-top hierover.