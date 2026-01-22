ECONOMIE
Code oranje in noorden om gladheid in nacht en ochtend

Samenleving
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 16:07
anp220126154 1
DE BILT (ANP) - In het noorden van Nederland geldt komende nacht en vrijdagochtend code oranje, omdat het daar door ijzel "verraderlijk glad" kan worden. "Er is hierdoor een grote kans op ongelukken door gladde wegen, fietspaden en voetpaden. De gladheid is moeilijk te zien, wat het extra gevaarlijk maakt", waarschuwt het KNMI.
Het instituut heeft de waarschuwing afgegeven voor Friesland, Groningen, Drenthe en de Waddeneilanden. In Noord-Holland, Gelderland, Flevoland en Overijssel geldt code geel.
loading

