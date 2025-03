Kampen begint kort geding tegen Enexis om aansluiting stroomnet

KAMPEN (ANP) - De gemeente Kampen spant een kort geding aan tegen netbeheerder Enexis omdat die een nieuw duurzaam schoolgebouw niet zou kunnen aansluiten op het stroomnet. Het is de bedoeling dat Kindcentrum Hanzewijk een grootverbruikaansluiting krijgt, wat volgens de gemeente duurzamer is dan meerdere losse kleinverbruikaansluitingen.

"Hoewel Enexis spreekt over een overvol elektriciteitsnet, hebben ze wel ruimte voor meerdere kleinverbruikaansluitingen. Maar als dat mogelijk is, dan zou de gevraagde aansluiting in onze ogen ook geleverd moeten kunnen worden", zegt wethouder Erik Faber. "Het kan niet zo zijn dat de meest duurzame school op een aggregaat aangesloten moet worden."

Door het uitblijven van de aansluiting duurt het waarschijnlijk langer voor het gebouw in gebruik kan worden genomen. "Omdat er verder ook geen oplossingen worden aangedragen en de tijd begint te dringen, starten we het kort geding", legt Faber uit. De gemeente hoopt dat een uitspraak van de rechter "er alsnog voor zorgt dat Enexis de gevraagde aansluiting op tijd levert".