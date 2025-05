Franse bankpresident: verdere renteverlaging ECB mogelijk

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De Franse centralebankpresident François Villeroy de Galhau denkt dat een verdere renteverlaging van de Europese Centrale Bank (ECB) bij de vergadering van volgende week mogelijk is. Volgens Villeroy zal de inflatie in de eurozone namelijk verder afzwakken en is er ook geen grote kans dat die weer aangewakkerd wordt door de handelsoorlog van de Amerikaanse president Donald Trump.

De ECB neemt volgende week donderdag een nieuw rentebesluit. Sinds juni vorig jaar heeft de centrale bank in Frankfurt de rente zeven keer met een kwart procentpunt verlaagd om zo de kwakkelende economie van het eurogebied te ondersteunen. Het belangrijkste rentetarief staat nu op 2,25 procent.

Volgens Villeroy zullen de importheffingen van Trump vooral de inflatie in de Verenigde Staten zelf aanjagen omdat buitenlandse producten en goederen duurder kunnen worden. Villeroy zei in een interview ook dat de rente in de eurozone nu aanzienlijk lager ligt dan die in de VS.