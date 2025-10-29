ECONOMIE
Kandidaat-Kamerlid Moorman noemt vertrek Timmermans onnodig

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 23:17
anp291025430 1
ROTTERDAM (ANP) - Van GroenLinks-PvdA-kandidaat Marjolein Moorman had het vertrek van partijleider Frans Timmermans "niet gehoeven". Het was volgens de voormalige wethouder uit Amsterdam een besluit dat hij alleen heeft genomen. Moorman wordt met deze uitslag van 20 zetels wel Tweede Kamerlid. "Het is een moeilijke avond. Je hoopt dat je een andere uitslag hebt, niet dat je leider opstapt", aldus Moorman.
Het is volgens Moorman, die binnen de partij wordt gezien als groot talent, nog te vroeg om te praten over een opvolger van Timmermans als partijleider en fractievoorzitter. Ze wil ook nog niet vooruitlopen op een rol in het kabinet of de coalitie of een nieuwe koers van de partij.
"Ik ben blij dat mensen in een overgrote meerderheid hebben gestemd op democratische partijen", aldus Moorman.
