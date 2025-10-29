25 jaar cel voor beramen aanslag op Iraanse activiste in VS

NEW YORK (ANP/AFP) - Een Amerikaanse rechter heeft twee mannen een gevangenisstraf van 25 jaar opgelegd voor het beramen van een aanslag op een Iraanse activiste. Zij waren volgens de aanklagers in 2022 door het Iraanse regime ingehuurd om de prominente journalist Masih Alinejad te vermoorden, maar dat werd voorkomen.

De aanklagers eisten 55 jaar tegen Rafat Amirov en Polad Omarov, beiden lid van een Oost-Europese criminele bende. Ze zouden zijn benaderd door iemand van de Revolutionaire Garde om Alinejad te doden bij haar huis in New York. Zij verliet Iran in 2009 en werd een van de bekendste critici van het regime. Ze voert onder meer campagne tegen de verplichting voor vrouwen om een hoofddoek te dragen.

Alinejad was tevreden met het vonnis. "Ze wilden me dood op mijn veranda in Brooklyn zien liggen, maar dankzij de politie leef ik nog en is Ali Khamenei, de hoogste leider van Iran, vernederd", zei ze bij de rechtbank tegen de pers.