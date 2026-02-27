Kankermedicijn komende maanden beperkt beschikbaar

Een middel dat wordt gebruikt tegen kanker is voorlopig beperkt beschikbaar door problemen bij de productie. Dat houdt de komende maanden aan. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen. Door voorraden uit het buitenland te importeren, is het middel in de afgelopen weken wel wat beter beschikbaar geweest.

Het gaat om het middel ifosfamide. Dat wordt verkocht onder de merknaam Holoxan. Het remt de groei van kankercellen, zodat andere middelen meer kans hebben om patiënten te helpen genezen. Holoxan wordt onder meer gebruikt voor de behandeling van longkanker, eierstokkanker en kinderkanker.

Artsen krijgen het advies om de doseringen bij nieuwe patiënten naar beneden af te ronden. Bij kinderen met kanker zouden artsen de volgorde van de behandeling kunnen veranderen, zodat de kuur met Holoxan "enkele weken wordt uitgesteld".