Als je geen budget hebt voor regelmatige Botox of dure behandelingen en smeersels (die niet werken), is er een goedkopere route naar een jeugdige huid: het aanpassen van je leefgewoonten, schrijft BI.

Niet genoeg zonnebrandcrème gebruiken

Van alle antiverouderingsproducten op de markt is zonnebrandcrème het meest bewezen werkzaam, vertelt Carmen Castilla, dermatoloog, aan BI.

Zonder zonnebrandcrème veroorzaken de UV-stralen van de zon oxidatieve schade aan de huid, “wat de collageenproductie schaadt,” zegt Castilla. Omdat collageen de ondersteunende structuur van de huid is, veroudert je huid sneller door onbeschermde blootstelling aan de zon.

Je moet op zijn minst elke dag een SPF 30 formule dragen en je elke twee uur opnieuw insmeren als je in de zon bent. Hoeveel je gebruikt is echter ook cruciaal.

Uitgedroogd zijn

Het drinken van suikerhoudende dranken of koffie in plaats van water kan ervoor zorgen dat je uitgedroogd raakt.

Als je kreukels hebt, zijn het mogelijk helemaal geen rimpels. Het zijn eerder uitdrogingsrimpels.

“Als je huid niet voldoende gehydrateerd is, krimpen die huidcellen een beetje en zie je meer dofheid, meer fijne lijntjes,” aldus Castilla.

Te veel alcohol drinken

Alcohol is een andere grote uitdroger, aldus Cohn, en draagt bij aan gezwollen gezicht. Het neutraliseert ook andere voedingsstoffen die belangrijk zijn voor een gezonde huid.

Alcohol kan niet in het lichaam worden opgeslagen op de manier waarop we vet of koolhydraten opslaan. “Je lichaam moet het op het moment zelf metaboliseren, dus het is heel zwaar voor je lever,” zegt Cohn. Te veel drinken vermindert het vermogen van je lever om gifstoffen te filteren en voedingsstoffen te verzamelen, wat uiteindelijk op je huid te zien zal zijn.

Om hoge alcoholconsumptie te vermijden, raden gezondheidsdeskundigen aan om jezelf te beperken tot ongeveer 1 tot 2 drankjes per dag en nooit meer dan drie op een dag te drinken.

Te weinig slaap

Slaap is het moment waarop het lichaam zichzelf herstelt. Verhoogde bloedtoevoer en voedingsstoffen helpen de huid om collageen en zonneschade van de dag te herstellen, aldus Castilla.

Goede slaap brengt ook de hormoonspiegels in balans, zoals het verlagen van cortisol, het stresshormoon dat ook bijdraagt aan snellere veroudering, aldus Cohn.

Andere hormonen, zoals ghreline of het “hongerhormoon”, gaan omhoog als je niet genoeg slaapt. Het kan het verlangen naar meer suikerhoudende of ultrabewerkte voedingsmiddelen vergroten, wat een kettingreactie teweegbrengt in het lichaam - inclusief de huid.

Te veel suikerhoudende of bruingebakken voedsel eten

Te veel witbrood en pasta eten kan de bloedsuikerspiegel doen stijgen en de collageenproductie remmen.

Pieken in de bloedsuikerspiegel – veroorzaakt door het eten van suikerrijk voedsel of bewerkte koolhydraten zoals witbrood - maken het moeilijker voor je lichaam om meer collageen aan te maken, aldus Castilla.

Andere, minder bekende voedingsmiddelen die de huid sneller doen verouderen, zijn voedingsmiddelen die op hoge temperatuur zijn gekookt, zoals verkoold vlees. Dat verkoolde vlees bevat een soort vrije radicalen – een instabiele molecule die huidcellen beschadigt en collageen verstijft. Castilla raadt aan om op een lager vuur te koken, zoals stomen of koken.

Niet de juiste voedingsstoffen binnenkrijgen

Het andere probleem met het eten van sterk bewerkte voedingsmiddelen is dat er de voedingsstoffen ontbreken die nodig zijn voor een gezonde huid, aldus Cohn.

Elektrolyten zoals kalium en natrium in fruit zorgen bijvoorbeeld voor een betere hydratatie. Elektrolytendrankjes bevatten daarentegen vaak toegevoegde suikers die je bloedsuikerspiegel kunnen verhogen.

Eiwit, zink en vitamine C zijn allemaal essentieel voor het stimuleren van de collageenproductie, die afneemt naarmate we ouder worden. Hoewel ultrabewerkt voedsel een aantal vitamines en eiwitten kan bevatten, kan het eten van veel te bewerkt voedsel leiden tot gezondheidsproblemen.

“Als je daar een tekort aan hebt, wordt het veel moeilijker voor je lichaam om nieuw, sterk collageen aan te maken,” zegt Castilla.

Niet sporten

Naast collageen wordt ook de lederhuid (de binnenste laag van je huid) dunner naarmate we ouder worden. “Dat is een van de redenen waarom we veel rimpels zien,” zei Castilla. Lichaamsbeweging, die de bloedstroom verhoogt, kan de huid dikker maken. De bloedstroom van lichaamsbeweging verbetert ook de bloedsomloop, wat helpt bij de opbouw van collageen en elastine, aldus Cohn.

Het helpt ook om stressniveaus te verlagen en de slaapkwaliteit te verbeteren, die beide een positieve invloed hebben op je huid, zegt ze.

Rommelen met huidverzorgingsroutine

Om antiverouderingsproducten te laten werken, is consistentie essentieel.

Bijna alle antiverouderingsproducten hebben een tijdje nodig om effectief te zijn, omdat ze nieuwe proteïnen aanmaken. Het kan drie maanden duren voordat je zichtbare resultaten ziet, aldus Castilla.

Een consistente huidverzorgingsroutine 's ochtends en 's avonds heeft niet veel producten nodig om vroegtijdige veroudering te voorkomen. Je wilt vooral make-up verwijderen (omdat vervuilende stoffen die in de huid zitten je microbioom kunnen beschadigen), zonnebrandcrème aanbrengen en vochtinbrengende crème aanbrengen.

Om je huidtextuur gladder te maken of donkere vlekken te verwijderen, kun je retinol en vitamine C serum gebruiken, die beide de collageenproductie verhogen.

Roken of vaping

Over het algemeen vermindert roken (of het nu sigaretten of vapes zijn) de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen in andere organen, waaronder je huid, aldus Cohn. Dit kan zich uiten in schade aan bloedvaten, rimpels of uitdroging.

Wiet is niet per se veel beter, voegde ze eraan toe. “Als je iets inhaleert, of het nu marihuana of sigarettenrook is, ruil je zuurstof in voor die andere damp,” zei ze. “Die cellen gaan iets sneller dood.”

Als je met één gewoonte moet stoppen om je veroudering te vertragen, dan is dit het wel.