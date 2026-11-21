ROME (ANP/DPA) - De ex-kapitein van het cruiseschip Costa Concordia, Francesco Schettino, heeft zijn celstraf uitgezeten en is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij voerde het bevel over het cruiseschip dat in januari 2012 vlak voor de kust van het Italiaanse eilandje Giglio op een rots liep en verging. Daarbij kwamen 32 mensen om het leven.

Schettino verliet het schip toen er nog mensen aan boord waren, wat hem zwaar is aangerekend. Hij werd uiteindelijk in 2015 veroordeeld tot ruim zestien jaar cel wegens meerdere gevallen van doodslag, het veroorzaken van een scheepsramp en het verzaken van zijn plicht door van boord te gaan. Hij begon zijn straf na beroepsprocedures uit te zitten in 2017. Hij is vrijdagavond vrijgelaten met verplichtingen voor de rest van de straftijd.

Schettino en raadslieden hebben betoogd dat de kapitein weliswaar faalde, maar niet alleen verantwoordelijk is voor de ramp. Zo zou bijvoorbeeld de rots niet op kaarten staan en de stuurman slecht hebben gecommuniceerd.