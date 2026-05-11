Vijlbrief: kabinet 'komt met voorstel' na ultimatum vakbonden

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet "komt met een voorstel" om vakbonden en werkgevers weer aan tafel te krijgen. Dat laat minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken) weten in reactie op het ultimatum dat de bonden maandag stelden. "Ik heb goed gehoord wat de bonden zeggen", aldus de D66-bewindsman.

FNV, CNV en VCP verzetten zich al maanden tegen de miljardenbezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren op uitkeringen als de WIA, WW en AOW. Zij dreigen nu met onder meer stakingen als deze plannen niet voor het einde van de maand van tafel zijn.

"Constructief overleg in de polder is in Nederland altijd de basis geweest voor vooruitgang", zegt Vijlbrief. "Die samenwerking is nu weer nodig." De bewindsman benadrukt wel dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. "In mijn gesprekken hoor ik van mensen hoe ze soms gevangen zitten in het systeem. Ik wil daar echt mee aan de slag."