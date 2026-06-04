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Karkas Timmy blijft mogelijk langer op eiland

Samenleving
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 12:20
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ANHOLT (ANP/DPA) - Het karkas van bultrug Timmy blijft waarschijnlijk langer dan voorzien op het Deense eiland Anholt. Het voor donderdag of vrijdag geplande transport is voor onbepaalde tijd uitgesteld, meldt de veerdienst.
Op donderdag staat wel een autopsie van de bultrug gepland. Dat kan meer informatie opleveren over de doodsoorzaak. De Duitse krant Bild schrijft dat enkele Deense experts het onderzoek gaan uitvoeren.
Het lot van de bultrug krijgt in Duitsland veel aandacht. Het dier was daar eerder dit jaar gestrand en tijdens een omstreden reddingsactie naar zee gebracht.
Onduidelijkheid
Timmy overleed later alsnog en belandde op het Deense eiland, maar onduidelijk is nog wat tot de dood van het dier heeft geleid. Op het strand staan in aanloop naar het onderzoek alvast containers klaar.
Onduidelijk is nog of overblijfselen van Timmy na de autopsie meteen in die containers worden geladen of langer op het strand blijven liggen. Eilandbewoners vrezen dat het grote karkas badgasten kan afschrikken.
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