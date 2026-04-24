Rusland komt naar G20-top in Miami, 'mogelijk' Poetin zelf

door anp
vrijdag, 24 april 2026 om 16:09
MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin komt in december mogelijk naar de G20-top in het Amerikaanse Miami. De Verenigde Staten hebben Poetin uitgenodigd, zegt een Russische onderminister.
"President Poetin zou naar Miami kunnen gaan, of hij kan niet gaan, of een andere Russische vertegenwoordiger kan gaan", zei Poetins woordvoerder vrijdag. Poetins deelname aan internationale bijeenkomsten is omstreden, zeker sinds Rusland ruim vier jaar geleden de frontale aanval op Oekraïne inzette. Landen die meedoen aan het Internationaal Strafhof hebben bovendien de plicht hem op te pakken, al houden ze zich daar niet allemaal aan.
De VS hebben Rusland uitgenodigd op het hoogste niveau aan te schuiven, zei onderminister Aleksandr Pankin van Buitenlandse Zaken. De Amerikaanse president Donald Trump noemde het vrijdag "waarschijnlijk heel behulpzaam" als Poetin zou komen. Rusland zal hoe dan ook gepast vertegenwoordigd zijn, zei Poetins woordvoerder.
Golfresort
De afgelopen jaren liet Poetin zich steeds vervangen bij toppen van de belangrijkste economieën van de wereld, meestal door buitenlandminister Sergej Lavrov. Poetin reist sinds de inval in Oekraïne nauwelijks meer naar het buitenland. Wel ging hij vorige zomer naar Alaska voor een ontmoeting met Trump, waar hij tot ontsteltenis van Europese landen met alle egards werd ontvangen.
De G20-leiders worden half december verwacht in een golfresort van Trump in Florida. Of ook Nederland welkom is, zoals bij sommige eerdere edities, is nog onduidelijk.
