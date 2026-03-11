Karremans: uitspraak Ring Utrecht slecht nieuws voor woningbouw

DEN HAAG (ANP) - Dat de Raad van State de verbreding van de snelwegen rond Utrecht heeft geblokkeerd, is teleurstellend, reageert minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat) in een verklaring. "Dit is slecht nieuws voor de bereikbaarheid, woningbouw en economie."

Met name tegen de verbreding van de tunnelbak bij Amelisweerd was veel weerstand. Die bak is "slechts een klein onderdeel" van het hele project, benadrukt VVD'er Karremans. "Voor weggebruikers betekent dit ook dat we maatregelen gericht op het verminderen van files en sluipverkeer in de regio, en de verkeersveiligheid niet kunnen uitvoeren." Woningbouw zou er ook afhankelijk van zijn.

Karremans zegt te onderzoeken hoe achterstallig onderhoud dat ook onderdeel van het project was, toch kan doorgaan. "We gaan in overleg met de regio over het vervolg."