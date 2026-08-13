Karremans: volgende week grote actie met politie op Merwedebrug

HILVERSUM (ANP) - Volgende week komt er een grootschalige actie met politie op de Merwedebrug. Dat zei minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) donderdagavond in het televisieprogramma Goedenavond Nederland. Sinds 18 juli mogen zware voertuigen niet meer over de verzwakte brug rijden, maar niet alle vrachtwagens houden zich aan het verbod.

Volgens Karremans houden "by far de meeste vrachtwagenchauffeurs" zich aan het verbod en gaat het nog om een "klein aantal" dat wel over de brug rijdt. "Daarom gaan we daar volgende week vol bovenop zitten samen met de politie", aldus de bewindsman. Maandag meldde Rijkswaterstaat dat er tussen 3 en 7 augustus elke dag 1600 vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug reden.

Tijdens de actieweek blijft het volgens de minister niet bij flitsen, maar worden chauffeurs ook echt van de weg gehaald om beboet te worden.