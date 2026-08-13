Tesselaar hoort bij de 'big boys' na vierde plaats op tienkamp

BIRMINGHAM (ANP) - Jeff Tesselaar trok na zijn vierde plaats op de tienkamp bij de EK atletiek in Birmingham een duidelijke conclusie. "Het was mijn droom om een van de big boys te worden in de meerkamp en na vanavond durf ik te stellen dat ik een van de big boys ben", zei hij na afloop in het Alexander Stadium.

De 23-jarige atleet uit Heerhugowaard eindigde twee jaar geleden bij zijn EK-debuut in Rome als twaalfde en behoorde vooraf in Birmingham niet tot de favorieten. "Als ik dan vierde word in zo'n wereldtopveld, dan kan ik niet anders dan megatrots zijn. Ik heb op heel veel nummers vooruitgegaan, maar ik had niet verwacht dat ik nu al zou meedoen om de medailles."

Toch was Tesselaar ook kritisch. "Na de eerste dag stond ik tweede en dat was goed. Maar op de tweede dag presteerde ik onder mijn niveau; ik viel soms terug in oude fouten. Ik was, om de woorden van mijn coach te gebruiken, een Bambi op ijs."