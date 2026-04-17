Handbalster Polman kondigt afscheid van de topsport aan

BOEKAREST (ANP) - Estavana Polman heeft haar afscheid van het handbal aangekondigd. De voormalige vedette van het Nederlands vrouwenteam stopt ermee aan het einde van dit seizoen. Dat meldt de 33-jarige speelster op Instagram. Op 23 mei speelt ze haar laatste wedstrijd.

Polman nam na het WK eind vorig jaar in Nederland al afscheid als international. Ze speelde vanaf haar debuut in 2010 meer dan tweehonderd interlands voor Oranje. Ze won vijf medailles met het Nederlands team op eindtoernooien, met de wereldtitel in 2019 in Japan als hoogtepunt. Polman werd uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi.

Ze speelde lang bij Team Esbjerg in Denemarken, maar sinds 2022 bij het Roemeense Bucuresti.

'Turbulente carrière'

"Het was een turbulente carrière, met ups en downs, maar het was mooi", zegt Polman in een videoboodschap. De geboren Arnhemse doorstond twee keer een zware knieblessure met maandenlange revalidaties, waardoor ze onder meer de Olympische Spelen van Tokio in 2021 miste.

"Handbal heeft mij zoveel gegeven", schrijft ze verder op Instagram. "Het heeft mij de wereld laten zien, mijn dromen laten uitkomen en mij gevormd tot de persoon die ik nu ben. Het is een ongelofelijk mooie reis geweest waarin ik heb genoten van de mooie momenten en heb geleerd van de minder mooie momenten. Nu is het tijd om dit hoofdstuk te sluiten."