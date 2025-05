Politiechef wil niks zeggen over wanneer auto in water belandde

WINSCHOTEN (ANP) - De politie wil nog niets zeggen over wanneer de auto met hierin Jeffrey, Emma en hun vader in het water is beland in Winschoten. In gesprek met een verslaggever van het ANP noemt de politiechef van de politie Groningen Frank Smilda dat te vroeg.

De politie is nog bezig met het maken van een tijdlijn. "Je moet een aantal zaken eerst goed bevestigen", zo zegt hij. Hij kan ook niet zeggen wanneer hier uitsluitsel over te geven valt.

De vader nam de kinderen zaterdag mee, de auto met hierin hun lichamen werd dinsdagavond in het water gevonden. In de dagen hiervoor werd massaal gezocht door de politie, gesteund door onder anderen vrijwilligers.