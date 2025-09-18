ECONOMIE
Keijzer gaat in gesprek met COA-baas over hoge bezetting Ter Apel

Samenleving
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 14:16
anp180925103 1
DEN HAAG (ANP) - Minister Mona Keijzer (Asiel, BBB) gaat in gesprek met COA-baas Milo Schoenmaker over het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was afgelopen nacht voor de vierde keer in korte tijd boven de grens van 2000 uitgestegen, waardoor de boete die de asielopvangorganisatie moet betalen, is opgelopen naar 200.000 euro. "Ik vind echt dat we alles uit de kast moeten halen om te zorgen dat het én onder de 2000 blijft én dat we Ter Apel ontlasten van de overlastgevers."
De demissionaire bewindsvrouw probeert asielzoekers in Ter Apel elders onder te brengen. Ze liet eerder al weten dat ze bedden wil uitlenen van asielzoekers die bijvoorbeeld op familiebezoek zijn. Hoeveel bedden dat ongeveer oplevert, weet ze nog steeds niet.
"Er moet nog veel meer gebeuren", merkte de minister op. Daarmee doelde ze onder andere op een noodlocatie op het terrein van Walibi in Biddinghuizen. Ook denkt ze dat de asielwetten die in de maak zijn kunnen helpen, al zal dat "niet nu" zijn.
