Oekraïense militairen en technici gaan Polen dronetraining geven

KYIV (ANP/RTR) - Oekraïense militairen en technici gaan Poolse collega's opleiden om Russische drones onschadelijk te maken. Poolse en Oekraïense bedrijven gaan ook samenwerken om de nieuwe oorlogvoering te beheersen, zeggen de defensieministers van beide buurlanden.

De Poolse defensieminister bezocht Oekraïne donderdag om van de Oekraïners te leren hoe zij de Russische drones zouden hebben geweerd die vorige week Polen binnenvlogen. Het incident toonde volgens oostelijke NAVO-landen aan dat hun verdediging niet voldoet.

Oekraïne gebruikt onder meer een netwerk van luistermicrofoons om vijandelijke drones op te merken en te volgen. Mobiele teams met bijvoorbeeld mitrailleurs en luchtafweerkanonnen schieten ze vervolgens uit de lucht. Dat zou een stuk efficiënter en goedkoper zijn dan de Nederlandse F-35's die de drones in Polen neerhaalden.

Spoedoverleg

Polen en Oekraïne zetten een gezamenlijke 'werkgroep' op om kennis en vaardigheden te delen, aldus de ministers. Die zou zich vooral op training richten.

Oekraïners zullen die training en dat advies niet in eigen land maar in Polen geven, liet het Poolse ministerie van Defensie eerder al weten. Training in Oekraïne ligt gevoelig. Polen kunnen daar het slachtoffer worden van Russisch vuur, en dan dreigt een confrontatie met Rusland.

Polen riep na het binnendringen van zijn luchtruim door waarschijnlijk negentien Russische drones de NAVO bijeen voor spoedoverleg. De alliantie kondigde daarop een operatie aan om de luchtverdediging van Oost-Europese lidstaten te versterken. Oekraïne bood het buurland hulp aan.