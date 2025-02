Keijzer komt na lang aandringen met aangepaste regiewet woningbouw

DEN HAAG (ANP) - Woonminister Mona Keijzer (BBB) komt na lang aandringen, onder meer van verschillende politieke partijen en woningcorporaties, met de aangepaste wet Regie op de Volkshuisvesting. De wet moet onder meer procedures verkorten, het aandeel betaalbare bouw bepalen en de minister meer middelen geven om in te grijpen.

Keijzers voorganger Hugo de Jonge kwam al met de wet, maar zij wilde de wet op punten aanpassen. De Jonge wilde gemeenten verplichten om ten minste twee derde van de nieuwbouw betaalbaar te bouwen, waarvan 30 procent sociale huur. Keijzer wil die verdeling nu toepassen op regionaal niveau, zodat gemeenten meer ruimte krijgen om zelf te bepalen waar wat wordt gebouwd. Bovendien hoeven gemeenten óf 40 procent in het middensegment te bouwen, óf 30 procent sociale huur. Als een gemeente al bovengemiddeld veel bebouwing in een segment heeft, dan moet het in het andere segment bijbouwen.

Daarnaast wil Keijzer dat er geen vergunning meer nodig is voor het bouwen van een mantelzorg- of familiewoning op iemands eigen erf. Dit kan bijvoorbeeld een 'tiny house' zijn voor kinderen. Ook wil de minister regels versoepelen voor het bouwen buiten de bebouwde kom. Eerst moest worden gemotiveerd waarom buiten de bebouwde kom zou worden gebouwd. Maar het extra werk dat kwam kijken bij de zogeheten 'Ladder voor duurzame verstedelijking' leidt volgens Keijzer tot te veel vertraging voor buitenstedelijke bouw.

Europees geld

Keijzer benadrukt dat zij de wet snel wil behandelen, omdat Nederland anders mogelijk Europees geld misloopt. Nederland heeft beloofd om mede met deze wet de woningbouw los te trekken, en dit geldt als een van de voorwaarden om geld te krijgen uit het zogeheten Europese coronaherstelfonds. De deadline hiervoor is 1 juli van dit jaar.

Vanuit verschillende hoeken nam het ongeduld over de wet toe. Al in september spoorde de vereniging van woningcorporaties Aedes het kabinet aan om vaart te maken met de wet. Ook vanuit de Tweede Kamer klonk gemor van partijen die wachtten op de wet.