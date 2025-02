27.000 Noorse zalmen ontsnapt: potentiële ramp voor wilde soortgenoten

In Noorwegen zijn 27.000 gekweekte zalmen ontsnapt uit een viskwekerij. De vissen zaten in netten van Mowi, het grootste zalmkweekbedrijf ter wereld. Door een storm raakte een buitenste net beschadigd, waardoor een kwart van de zalmpopulatie wegzwom. Om de schade te beperken, looft het bedrijf 500 Noorse kronen (ongeveer 44 euro) uit voor elke gevangen zalm. Vissers kunnen de vissen inleveren bij opvangcentra in de regio.

Gevaar voor wilde zalm

Milieuorganisaties maken zich zorgen over de gevolgen van de ontsnapping. Gekweekte zalmen zijn een gevaar voor hun soortgenoten vanwege genetische vermenging en de verspreiding van ziektes zoals zeeluizen. Ook kunnen ze de paaigronden verstoren, de plekken waar wilde zalmen hun eitjes afzetten. Pål Mugaas van de organisatie Norske Lakseelver noemt het "een ramp voor wilde zalm". Volgens hem is bewezen dat nakomelingen van gekweekte en wilde zalm minder kans hebben om te overleven.

'Ernstige situatie'

Mowi betreurt de situatie en laat weten alles te doen om de ontsnapte vissen terug te halen. "Het is zeer betreurenswaardig en iets dat niet mag gebeuren", zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen de Noorse krant VG.

Bron: The Guardian