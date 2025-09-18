Alarmerend: steeds meer jonge mensen krijgen kanker en we weten niet waarom

Wereldwijd krijgen mensen onder de 50 steeds vaker kanker. Sinds de jaren negentig stijgen de cijfers dramatisch, en wetenschappers weten nog niet precies waarom.

De cijfers zijn verontrustend: tussen 1990 en 2019 steeg het aantal kankergevallen bij mensen onder de 50 met maar liefst 79 procent wereldwijd. Dat is bijna een verdubbeling. Het aantal sterfgevallen door kanker in deze leeftijdsgroep groeide met 28 procent. Naar verwachting zullen deze cijfers tegen 2030 nog verder stijgen.

Vooral darmkanker treft steeds meer jonge mensen. In Amerika is het inmiddels de belangrijkste doodsoorzaak door kanker bij mannen onder de 50. Mensen die na 1980 zijn geboren, hebben 300 procent meer kans op endeldarmkanker dan degenen die dertig jaar eerder het levenslicht zagen.

Snellere groei, latere diagnose

Een extra zorgwekkend punt: kanker bij jonge mensen lijkt sneller te groeien dan bij ouderen. Waar 'gewone' darmkanker tot 15 jaar nodig heeft om zich te ontwikkelen, gebeurt dit bij jongeren mogelijk in slechts een paar jaar.

Tegelijkertijd worden jonge patiënten vaak niet serieus genomen door artsen. Meer dan de helft van de jonge darmkankerpatiënten (in de VS althans) krijgt aanvankelijk een verkeerde diagnose. Een derde moet naar drie of meer artsen voordat ze de juiste diagnose krijgen.

Hoe komt dit?

Wetenschappers wijzen naar verschillende factoren die sinds de jaren negentig zijn veranderd. Het westerse dieet, bomvol ultraverwerkte voeding en suiker, staat hoog op de verdachtenlijst. Ook de toename van microplastics in ons lichaam en zogeheten 'eeuwige chemicaliën’ (PFAS) worden onderzocht als mogelijke boosdoeners.

Tot we exact weten welke factoren kanker in de hand werken, blijft het advies voorlopig simpel: leef gezond, beweeg voldoende en gooi die sigaretten in de prullenbak.