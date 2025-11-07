Keijzer vindt eigen populariteit onder BBB-stemmers 'bitterzoet'

Haar relatief grote populariteit onder BBB-kiezers smaakt voor Mona Keijzer "een beetje bitterzoet". Dat heeft de demissionaire woonminister en vicepremier gezegd voor aanvang van de wekelijkse ministerraad. "Ik had natuurlijk liever gezien dat er nog veel meer mensen op BBB gestemd hadden."

Van de BBB-kiezers bracht 40 procent zijn stem uit op Keijzer, terwijl 44 procent het hokje van partijleider Caroline van der Plas rood kleurde. Het komt niet vaak voor dat de nummer twee op een kieslijst met voorkeursstemmen zo dicht bij de lijsttrekker zit.

Voor het leiderschap bij de partij, die fors verloor bij de Tweede Kamerverkiezingen, heeft deze uitslag volgens Keijzer geen gevolgen. "Wij doen dingen samen bij BBB en dat blijven we doen." En op de vraag of zij het leiderschap van Van der Plas zou willen overnemen: "U kent mij, zo zit ik niet in elkaar."

Ook bij het CDA gold Keijzer als een 'stemmenkanon'. Daar kandideerde zij zich in 2020 wel - tevergeefs - voor het partijleiderschap.