RTV Noord kampt nog steeds met gevolgen van hack

GRONINGEN (ANP) - De regionale zender RTV Noord heeft nog steeds last van een hack van zijn computersystemen. Ook vrijdag lukt het "met veel kunst-en-vliegwerk" om radio-uitzendingen te maken, maar het is nog niet mogelijk om reportages te laten horen, laat plaatsvervangend hoofdredacteur Cunera van Selm weten.

De hack werd donderdagochtend voor de uitzending ontdekt, toen de ochtendploeg niet in de systemen kon komen. Medewerkers van de ICT-afdeling vonden vervolgens op de server een boodschap van hackers. Over de inhoud van die boodschap laat Van Selm niets los.

Met een omweg kan RTV Noord inmiddels weer berichten op de site en de app plaatsen. Ook kan de radiozender inmiddels weer muziek draaien uit het systeem. Op donderdag moest de omroep overschakelen op cd's en lp's. Tussendoor zijn er livegesprekken en nieuwsbulletins. De tv-uitzendingen gaan gewoon door.

Het is niet duidelijk wie achter de hack zit en of de daders losgeld eisen. Ook is het nog niet bekend hoelang het duurt om de problemen te verhelpen. De zender heeft de politie op de hoogte gebracht.