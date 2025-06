Keijzer wil stapeling aan regels verminderen voor snellere bouw

DEN HAAG (ANP) - Het fors verminderen van de regels voor woningbouw kan voor een versnelling van de zo benodigde nieuwbouw zorgen. Dat is de overtuiging van demissionair woonminister Mona Keijzer. Ze is dan ook blij met het advies van de commissie die ze de opdracht gaf om kritisch naar de opeenstapeling van alle regels rond woningbouw te kijken.

De commissie STOER ziet dat de vele bouwregels voor vertraging kunnen zorgen, bijvoorbeeld als het gaat over onderzoek naar archeologie. "Moet dat zo intensief en zo lang duren?" vraagt Keijzer zich hardop af. Wat haar betreft mogen ook de onderzoeken naar beschermde diersoorten bij (beoogde) bouwlocaties wel wat rapper.

Keijzer strijdt al langer tegen de regels in de bouw. "De stapeling van alle regels, hoewel er achter elke regel een goede bedoeling zit, kost handenvol met geld." Als voorbeeld noemt ze een verplichte hoogte van plafonds in huizen. "Dat klinkt als iets kleins, maar als je dat bij 100.000 woningen hebt, heb je het ineens over heel veel geld."