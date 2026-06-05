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Kennedy Center laat naam Trump verwijderen

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 juni 2026 om 7:50
bijgewerkt om vrijdag, 05 juni 2026 om 8:14
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Het Amerikaanse Kennedy Center heeft medewerkers opdracht gegeven de naam van president Donald Trump te verwijderen. Teksten in e-mails en andere documenten moeten meteen worden aangepast. Voor het weghalen van de naam van Trump op borden, de website en in brochures geldt een deadline van 12 juni. Dat schrijven Amerikaanse media als PBS en NBC News, die zich baseren op een interne memo.
Het besluit volgt op een rel over de naam van het culturele centrum. Dat is bedoeld als eerbetoon aan de vermoorde president John F. Kennedy, maar aanhangers van Trump in het bestuur besloten vorig jaar de prestigieuze instelling ook naar de president te vernoemen. Minder dan een dag later was de naam van Trump al op het gebouw te zien.
Een rechter oordeelde vorige maand dat de naamswijziging onwettig was, omdat het Congres daar toestemming voor had moeten geven. In de memo staat dat het centrum nu gehoor geeft aan die uitspraak en namen als "Trump-Kennedy Center" niet meer gebruikt.
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