Kerkgenootschap zeer bedroefd over verlies Vondelkerk

Het kerkgenootschap Liberty Church is "zeer bedroefd" over de verwoestende brand in de Vondelkerk in Amsterdam. De kerkgemeenschap had de kerk sinds 2017 in gebruik en hield er iedere zondagochtend twee diensten.

"Dit gebouw herbergt vele betekenisvolle herinneringen voor onze gemeenschap als ook voor de stad Amsterdam", staat op de website van Liberty Church. "Op dit moment zijn we druk bezig onze opties voor de zondagochtenddiensten te bekijken. We waarderen jullie geduld en gebed nu we met deze onvoorziene omstandigheid proberen om te gaan."

"Onze ochtenddiensten zullen, zo snel als we een andere locatie hebben gevonden, weer opstarten", aldus het leiderschapsteam van Liberty Church. De middagdiensten blijven in de Thomaskerk in Amsterdam-Zuid. Daar kan de kerk komende zondag gebruikmaken van de grote zaal, zodat er ruimte is voor meer bezoekers.