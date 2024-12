Kerst: André Hazes krijgt dagvaarding van moeder Rachel

André Hazes heeft op kerstavond een dagvaarding ontvangen van zijn moeder Rachel. Dat schrijft de zanger in een bericht in zijn Instagram Stories.

De weduwe van André Hazes senior is verwikkeld in een aantal juridische conflicten met haar kinderen, André en Roxeanne. Rachel eist dat André Hazes de naam van zijn vader niet meer gebruikt en zichzelf André Hazes junior gaat noemen. Of de dagvaarding te maken heeft met deze zaken, is niet duidelijk. Het management van de zanger was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.

"Kerstavond staat in het teken van liefde", begint de zoon zijn bericht op Instagram. "En voor sommigen die het breed genoeg hebben, het geven van cadeautjes. Ik heb die van mijn verwekker ook vandaag ontvangen. Een brief waarmee ze me gaat dagvaarden", schrijft hij over zijn moeder Rachel. "Fijne kerst allemaal."

De zanger liet eerder via Instagram weten dat hij "best wel gepakt" is door de situatie met zijn moeder. "Dus om eeuwig lacherig te doen op Insta zit er voor mij niet echt in. Maar alles gaat goed hoor, en ik leef", zei hij toen.