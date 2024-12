Top 2000 van start gegaan

HAARLEM (ANP) - De 26e editie van de NPO Radio 2 Top 2000 is van start gegaan. Radio-dj Bart Arens telde dinsdagavond in een uur durende show af naar middernacht, het moment waarop het eerste nummer van de jaarlijkse hitlijst werd opgezet. Dat was het nummer I Sat by the Ocean van Queens of the Stone Age. Arens werd tijdens de show bijgestaan door artiesten HAEVN, Danny Vera, KANE, Davina Michelle, Paskal Jakobsen, DJ TLM en The Maestro & The European Pop Orchestra.

De show vormde een eerbetoon aan de idolen van de verschillende artiesten. Zo zong Davina Michelle 'samen' met Adele en eindigde de hommage van Danny Vera aan Elvis Presley in een virtueel duet met The King.

"De droom is werkelijkheid geworden. Toen ik tien jaar geleden mijn eerste en relatief bescheiden mash-up bij de opening van de Top 2000 presenteerde, hoopte ik dat het ooit zou uitmonden in iets groots", liet Bart Arens weten. "Het werd een mooie reis, waarbij we elk jaar doorgroeiden naar de volgende stap. En dan nu voor het eerst met publiek, een uur lang, in de Stadsschouwburg van Haarlem: voor mij is deze tiende editie het absolute hoogtepunt."

Tot middernacht op oudejaarsavond draait NPO Radio 2 alle nummers van de Top 2000, die zoals elk jaar door luisteraars is samengesteld. Volgens Arens betreft het een lijst "vol verhalen, vol emotie en vol muziek" en is het een lijst "die ons verbindt".

Bohemian Rhapsody van Queen voert ook dit jaar de NPO Radio 2 Top 2000 aan. Het is de 21e keer dat het nummer van de Britse band de eindejaarslijst afsluit. Fix You van Coldplay staat op nummer 2 en Hotel California van Eagles bezet de derde plek. Op nummer 6 staat dit jaar Better Days uit 2022 van Dermot Kennedy. Het nummer debuteert in de lijst en is volgens NPO Radio 2 voor veel stemmers vermoedelijk een eerbetoon aan de onlangs overleden Eva Hermans-Kroot, bekend van het programma Over Mijn Lijk.

NPO Radio 2 maakte ook bekend dat Joost Klein dit jaar de Top 2000 Award heeft gewonnen. Hij is met zijn nummer Europapa de hoogste Nederlandse nieuwkomer in de lijst, op plek 139. De enorme populariteit van Taylor Swift blijkt ook uit de Top 2000. Waar Swift vorig jaar nog twaalf noteringen in de lijst had, zijn dat er dit jaar vijftien.