ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kerstmarkten Valkenburg begonnen met extra veiligheidsmaatregelen

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 12:41
anp141125154 1
VALKENBURG (ANP) - De kerstmarkten in Valkenburg zijn vrijdagmiddag begonnen met een fors aantal veiligheidsmaatregelen. De Limburgse gemeente Valkenburg aan de Geul neemt al extra maatregelen sinds het landelijke dreigingsniveau eind 2023 werd opgeschaald naar niveau 4 van de 5, wat betekent dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is. Maar dit jaar zijn het meer maatregelen dan in voorgaande jaren.
Het gaat onder meer om betonblokken en barrières om auto's tegen te houden, cameratoezicht, controles bij de ingang van de Valkenburgse grotten en het terugschroeven van het aantal kerstparades. Dat zijn er dit jaar negen, in plaats van twaalf. Dat heeft onder meer te maken met beperkte mogelijkheden politieagenten en gemeentelijke medewerkers in te zetten, aldus burgemeester Daan Prevoo.
"Aanleiding is natuurlijk ook dat kerstmarkten regelmatig doelwit zijn. Met name in Duitsland." Als voorbeeld noemt hij de aanslag vorig jaar in het Duitse Maagdenburg. Daar vielen zes doden en honderden gewonden.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 10 13 om 130632

Dilan Yesilgoz en haar eindeloze reeks van onwaarheden (deel 2)

ANP-540142496

Deze 5 simpele gewoonten zijn de sleutel tot een lang gezond leven volgens experts

anp141125125 1

Birkenstock wint zaak tegen Scapino over namaaksandalen

197692232_m

Te gestrest voor seks? Dit is misschien wel de reden

shutterstock_605262914

Prijsverschillen tot 85%: De duurste én goedkoopste Europese skigebieden deze winter

13601239_m

Dit is waar je angst vandaan komt: het zit letterlijk tussen je twee oren

Loading