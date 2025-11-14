Kerstmarkten Valkenburg begonnen met extra veiligheidsmaatregelen

VALKENBURG (ANP) - De kerstmarkten in Valkenburg zijn vrijdagmiddag begonnen met een fors aantal veiligheidsmaatregelen. De Limburgse gemeente Valkenburg aan de Geul neemt al extra maatregelen sinds het landelijke dreigingsniveau eind 2023 werd opgeschaald naar niveau 4 van de 5, wat betekent dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is. Maar dit jaar zijn het meer maatregelen dan in voorgaande jaren.

Het gaat onder meer om betonblokken en barrières om auto's tegen te houden, cameratoezicht, controles bij de ingang van de Valkenburgse grotten en het terugschroeven van het aantal kerstparades. Dat zijn er dit jaar negen, in plaats van twaalf. Dat heeft onder meer te maken met beperkte mogelijkheden politieagenten en gemeentelijke medewerkers in te zetten, aldus burgemeester Daan Prevoo.

"Aanleiding is natuurlijk ook dat kerstmarkten regelmatig doelwit zijn. Met name in Duitsland." Als voorbeeld noemt hij de aanslag vorig jaar in het Duitse Maagdenburg. Daar vielen zes doden en honderden gewonden.