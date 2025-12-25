ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kersttoespraak koning iets langer dan vorig jaar

Samenleving
door anp
donderdag, 25 december 2025 om 13:49
anp251225090 1
DEN HAAG (ANP) - De kersttoespraak van koning Willem-Alexander telt dit jaar 757 woorden, dat is 11 woorden meer dan vorig jaar. De lengte van de kersttoespraak van de koning daalde de afgelopen jaren.
Hoewel deze kersttoespraak dus weer iets langer is, is het nog steeds een relatief korte toespraak. Alleen vorig jaar en 2019 waren korter. Gemiddeld zijn de toespraken 819 woorden lang. De eerste kersttoespraak van koning Willem-Alexander in 2013 is tot nu toe de langste geweest, met 927 woorden.
De koning stelde donderdag in zijn toespraak de vraag wat voor wereld we willen achterlaten voor volgende generaties. Hij zou het mooi vinden als "iedere generatie als eerste doel zou hebben om de wereld in een iets betere toestand over te dragen aan de generatie erna".
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2551890139

Wat zegt het over je als je je hond of kat bij je in bed laat slapen? Psychologen leggen uit

TELEMMGLPICT000454288611_17663979766580_trans_NvBQzQNjv4BqRAp9E8yZ40FuCLCct6vaNxD-pJQUiO0r3TxuD8Gp7X8

De absurde foto van Jake Paul met wapens en geld laat zien dat Jutta een merkwaardige verloofde heeft

53e75fb68aad122ed11ed619cd005479ef34c4bd

Donald Trump lijkt steeds kleiner

Scherm­afbeelding 2025-12-24 om 06.34.50

Je brein blijft ‘puberen’ tot je 32ste – en dat is goed nieuws

ANP-311651819

Oudere nummers verdwijnen eindelijk uit de Top 2000

Scherm­afbeelding 2025-12-25 om 06.34.07

Bild: Waarom Linda de Mol haar man heeft vergeven

Loading