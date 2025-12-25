Syrië zegt hoge IS-leider te hebben gedood

DAMASCUS (ANP/AFP) - Syrische autoriteiten zeggen samen met een door de VS geleide coalitie een hoge leider van Islamitische Staat (IS) te hebben gedood. Dit gebeurde enkele uren na de arrestatie van een andere leider in de buurt van Damascus. "Deze operatie bevestigt de effectiviteit van de gezamenlijke coördinatie tussen de nationale veiligheidsdiensten en internationale partners", aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In november sloot Syrië zich officieel aan bij een door de VS geleide coalitie tegen IS, nadat de Syrische president Ahmed al-Sharaa op bezoek kwam bij de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis. Het was voor het eerst dat een Syrische president in het Witte Huis werd ontvangen.

Bij een aanval op 13 december kwamen twee Amerikaanse soldaten en een Amerikaanse burger om het leven. Als vergelding voerden Amerikaanse troepen luchtaanvallen uit op tientallen IS-doelen in Syrië. Daarbij zouden vijf doden zijn gevallen.