ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Syrië zegt hoge IS-leider te hebben gedood

Samenleving
door anp
donderdag, 25 december 2025 om 13:59
anp251225092 1
DAMASCUS (ANP/AFP) - Syrische autoriteiten zeggen samen met een door de VS geleide coalitie een hoge leider van Islamitische Staat (IS) te hebben gedood. Dit gebeurde enkele uren na de arrestatie van een andere leider in de buurt van Damascus. "Deze operatie bevestigt de effectiviteit van de gezamenlijke coördinatie tussen de nationale veiligheidsdiensten en internationale partners", aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.
In november sloot Syrië zich officieel aan bij een door de VS geleide coalitie tegen IS, nadat de Syrische president Ahmed al-Sharaa op bezoek kwam bij de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis. Het was voor het eerst dat een Syrische president in het Witte Huis werd ontvangen.
Bij een aanval op 13 december kwamen twee Amerikaanse soldaten en een Amerikaanse burger om het leven. Als vergelding voerden Amerikaanse troepen luchtaanvallen uit op tientallen IS-doelen in Syrië. Daarbij zouden vijf doden zijn gevallen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2551890139

Wat zegt het over je als je je hond of kat bij je in bed laat slapen? Psychologen leggen uit

TELEMMGLPICT000454288611_17663979766580_trans_NvBQzQNjv4BqRAp9E8yZ40FuCLCct6vaNxD-pJQUiO0r3TxuD8Gp7X8

De absurde foto van Jake Paul met wapens en geld laat zien dat Jutta een merkwaardige verloofde heeft

53e75fb68aad122ed11ed619cd005479ef34c4bd

Donald Trump lijkt steeds kleiner

Scherm­afbeelding 2025-12-24 om 06.34.50

Je brein blijft ‘puberen’ tot je 32ste – en dat is goed nieuws

ANP-311651819

Oudere nummers verdwijnen eindelijk uit de Top 2000

Scherm­afbeelding 2025-12-25 om 06.34.07

Bild: Waarom Linda de Mol haar man heeft vergeven

Loading