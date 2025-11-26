Kevin Spacey in oktober opnieuw voor de rechter

LONDEN (ANP/AFP) - Kevin Spacey staat volgend jaar een nieuwe rechtszaak te wachten. De Hollywood-acteur moet in oktober in Londen voorkomen in een zaak die draait om drie aanklachten van seksueel misbruik, is woensdag bekendgemaakt.

De 66-jarige Spacey zou de slachtoffers tussen 2004 en 2015 hebben misbruikt in zijn tijd als artistiek directeur van het Old Vic-theater in de Engelse hoofdstad. In 2023 werd hij nog vrijgesproken van een reeks soortgelijke aanklachten. Twee van de vier eisers van toen zijn ook betrokken bij de nieuwe zaak.

Spacey was tot 2017 een veelgevraagd acteur in Hollywood, maar raakte in 2017 uit de gratie toen de eerste aanklachten van seksueel misbruik binnenkwamen. Hij speelde destijds de hoofdrol in de Netflix-hit House of Cards. Na de berichten van grensoverschrijdend gedrag werd hij uit de serie geschreven.

De acteur heeft het misbruik altijd ontkend.