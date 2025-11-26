Weer celstraf voor een ex-president in Peru

LIMA (ANP/DPA) - Weer moet een ex-president in Peru achter de tralies. Martín Vizcarra, die van 2018 tot 2020 aan de macht was, is veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf wegens corruptie. Hij nam in 2014 als gouverneur van een provincie smeergeld aan van bouwbedrijven.

Vizcarra noemde de uitspraak wraak. Op X wees hij op de presidentsverkiezingen volgend jaar. Zijn broer Mario stelt zich kandidaat en wil hem gratie verlenen als hij de verkiezingen wint.

In Peru hebben bijna alle staatshoofden van de afgelopen 25 jaar problemen met justitie. In april werd Ollanta Humala (2011-2016) veroordeeld tot 15 jaar cel voor witwassen. Vorig jaar kreeg Alejandro Toledo (2001-2006) een straf van 20 jaar en zes maanden voor corruptie.

Momenteel loopt er een proces tegen Pedro Castillo (2021-2022) voor een poging tot staatsgreep. Tegen Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) loopt een corruptieonderzoek. Alan García (1985-1990 en 2006-2011) pleegde in 2019 zelfmoord na beschuldigingen van corruptie.