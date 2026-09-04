Kickbokser Badr Hari mag behandeling zaak in vrijheid afwachten

AMSTERDAM (ANP) - Kickbokser Badr Hari mag de behandeling van een zaak waarin hij wordt verdacht van een aantal delicten in vrijheid afwachten. De 41-jarige Amsterdammer wordt verdacht van bedreiging, dwang en doxing, meldt de rechtbank, zonder de naam van de verdachte te noemen.

Hij werd dinsdag aangehouden op de Van Leijenberghlaan in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. Er ging een incident aan vooraf, maar wat dat incident inhield, wil de politie nog niet zeggen. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.

Het is niet de eerste keer dat Hari terechtstaat. Hij kreeg in september 2025 een werkstraf van 24 uur en een boete voor mishandeling van zijn ex-partner. In oktober 2015 kreeg Badr Hari twee jaar gevangenisstraf, waarvan tien maanden voorwaardelijk, voor onder meer de mishandeling van de later vermoorde zakenman Koen Everink. Dat gebeurde in een skybox in de Amsterdam ArenA tijdens het dancefeest Sensation White 2012.