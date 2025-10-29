ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kiezers maken gebruik van bijzondere stemlocaties

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 13:45
anp291025187 1
DEN HAAG (ANP) - Op verschillende plekken in het land maken kiezers woensdag gebruik van bijzondere stemlocaties voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zo staat er een stembus in het Anne Frank Huis.
Kiezers kunnen het museum gratis bezoeken. "Er staat een rij tot de Westerkerk, maar iedereen is geduldig aan het wachten", zegt een woordvoerster van het Anne Frank Huis. Hoewel in de kerk zelf ook gestemd kan worden, willen veel mensen toch graag het museum bezoeken om te stemmen, ziet zij.
Waar gedetineerden meestal met een volmacht stemmen, konden zij dat woensdagochtend zelf doen in het Bajescafé Onze Lieve Vrouwe in het Limburgse Evertsoord. Daar kunnen ook mensen van buitenaf stemmen. Op het moment dat zij binnen zijn, moeten de gedetineerden even wachten om de groepen gescheiden te houden. Zo'n dertig tot veertig gedetineerden hebben gestemd, zegt een woordvoerster. Daarmee "liep het goed door", maar was het niet te druk, zegt zij.
loading

POPULAIR NIEUWS

120952458 l normal none

Dit gebeurt er als je stopt met koffie drinken

anp281025168 1

Slotpeilingen: fors verlies voor PVV en verder is het ongekend spannend

123672997_m

Door op deze manier te wandelen daalt je hartrisico drastisch

183014586 l normal none

Tien voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor de lever

ANP-540555457

Stem je links of rechts? Wat je politieke voorkeur zegt over je persoonlijkheid

ANP-540539254

De enige peiling waar je je niets van hoeft aan te trekken: die van Welingelichtekringen

Loading