Kiezers maken gebruik van bijzondere stemlocaties

DEN HAAG (ANP) - Op verschillende plekken in het land maken kiezers woensdag gebruik van bijzondere stemlocaties voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zo staat er een stembus in het Anne Frank Huis.

Kiezers kunnen het museum gratis bezoeken. "Er staat een rij tot de Westerkerk, maar iedereen is geduldig aan het wachten", zegt een woordvoerster van het Anne Frank Huis. Hoewel in de kerk zelf ook gestemd kan worden, willen veel mensen toch graag het museum bezoeken om te stemmen, ziet zij.

Waar gedetineerden meestal met een volmacht stemmen, konden zij dat woensdagochtend zelf doen in het Bajescafé Onze Lieve Vrouwe in het Limburgse Evertsoord. Daar kunnen ook mensen van buitenaf stemmen. Op het moment dat zij binnen zijn, moeten de gedetineerden even wachten om de groepen gescheiden te houden. Zo'n dertig tot veertig gedetineerden hebben gestemd, zegt een woordvoerster. Daarmee "liep het goed door", maar was het niet te druk, zegt zij.