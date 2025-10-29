ECONOMIE
Man met mes in Kamergebouw hoeft niet meer de cel in

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 14:05
anp291025189 1
DEN HAAG (ANP) - De rechtbank in Den Haag heeft de 19-jarige Tijn B. woensdag veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij in februari met een mes het gebouw van de Tweede Kamer binnendrong en daar een gastvrouw bedreigde. Omdat B. een deel van de straf al in voorarrest heeft uitgezeten, hoeft hij niet meer de cel in. Een ander deel is voorwaardelijk. B. verklaarde eerder dat hij doodgeschoten wilde worden door de marechaussee bij zijn actie.
De rechtbank rekent B. zijn daden minder zwaar aan, omdat bij hem stoornissen zijn vastgesteld.
Het Openbaar Ministerie had ook gevraagd om een taakstraf van 240 uur, maar de rechter vond die niet nodig. Van de 360 dagen jeugddetentie die de rechtbank oplegde, zijn 191 dagen voorwaardelijk. Daarnaast moet B. zich houden aan de bijzondere voorwaarden die de reclassering stelde; een behandeling is daar een van. Verder moet de Nijmegenaar van de rechtbank weer thuis gaan wonen bij zijn ouders.
Door de actie van B. werd een commissievergadering stilgelegd.
