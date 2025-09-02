Kim Jong-un gezien in China voorafgaand aan militaire parade

BEIJING (ANP/RTR) - De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is aangekomen in Beijing voor de militaire parade die daar woensdag gehouden wordt, meldt het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Eerder op de dag zou hij al gesignaleerd zijn met zijn dochter, berichtte persbureau Yonhap op basis van Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten.

Kim was sinds maandag per trein onderweg naar het land, waar meerdere wereldleiders bijeen zijn voor onder meer een top en een militaire parade ter ere van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het zou voor het eerst zijn dat de Russische leider Vladimir Poetin en Kim elkaar publiekelijk treffen in aanwezigheid van de Chinese president Xi Jinping.

Eerder op dinsdag meldde Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov dat er mogelijk gesprekken zullen worden gevoerd over een persoonlijke ontmoeting tussen Poetin en Kim, die moet plaatsvinden op een later moment.