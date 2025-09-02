Lof voor Slowaakse premier bij parade China om dwarsliggen in EU

BEIJING (ANP/RTR/AFP/DPA) - Slowakije heeft bij aankomst voor een militaire parade in China complimenten van Rusland gekregen voor zijn dwarse koers binnen de Europese Unie. De Slowaakse premier Robert Fico is als enige EU-leider afgereisd naar de parade en voorafgaande top van merendeels autocratische landen, tot ongenoegen van andere EU-lidstaten.

Rusland waardeert het "onafhankelijke" buitenlandbeleid van Slowakije zeer, zei president Vladimir Poetin tegen Fico. Slowakije toont net als Hongarije geregeld begrip voor Rusland, waarmee het nog goede banden onderhoudt, en verzet zich tegen verdere hulp aan Oekraïne. Met dat buurland ruziet het ook over de aanvoer van Russische olie naar Slowakije. Oekraïne zou die levering, waarvan Slowakije nog erg afhankelijk is, hinderen met aanvallen op het Russische pijpleidingennetwerk.

Poetin riep Fico op om Oekraïne daarvoor te straffen door zelf de export van gas en stroom naar Oekraïne stop te zetten. Dat zal ze leren, aldus de Russische president.