Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kind uit VS doodgeschoten door politie in Mexico

Samenleving
door anp
anp071126042 1
Volg ons op Google Nieuws
MEXICO-STAD (ANP/AFP) - De Mexicaanse autoriteiten bevestigen dat een meisje is doodgeschoten bij een operatie tegen drugscriminaliteit. Agenten hadden vanuit een helikopter het vuur geopend. De zevenjarige Aranza, die is geboren in de Verenigde Staten, zou in het hoofd zijn geraakt en overleefde dat niet.
De moeder van het meisje vertelde Mexicaanse media dat ze met haar echtgenoot en kinderen in de auto zat toen ze een politiehelikopter opmerkten. Die vloog achter hun voertuig aan, vertelde ze. Haar echtgenoot zou zijn uitgestapt om duidelijk te maken dat ze burgers waren en kinderen bij zich hadden, maar er zou toch zijn geschoten.
In aanloop naar het incident was onrust ontstaan na de arrestatie van een crimineel in Matamoros, dat bij de grens met de VS ligt. Gewapende mannen blokkeerden wegen. Justitie in de staat Tamaulipas heeft laten weten dat de agenten in de helikopter vanaf de grond waren aangevallen en daarop reageerden. Ze zijn niet aangehouden, maar er loopt wel een onderzoek.
loading

POPULAIR NIEUWS

pensioen_symbolisch_AI

Twee miljoen gepensioneerden krijgen in 2027 mogelijk tot 25 procent meer, maar zit je bij PFZW of PMT, dan houd je in januari juist minder over

prognose bijna een op vier nederlanders is in 2040 aower1693911386

Geboren na september 1964? Het kabinet beslist binnenkort of jij drie maanden later AOW krijgt

Iemand spoelt een vergiet met aardbeien af onder de keukenkraan.

Op deze groenten en fruit zitten de meeste bestrijdingsmiddelen. Helpt het om te wassen of schillen?

vega island

NASA-satelliet spot grijnzende schedel op Antarctisch eiland en jawel, zijn kaaklijn smelt weg

shutterstock_2512617987

Ook in incognito: deze pornosites delen je gegevens al voordat je toestemming geeft

anp061126094 1

Yeşilgöz: gesprek belastingplan heeft langer geduurd dan nodig en dat ligt uiteraard aan anderen

Loading