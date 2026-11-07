Kind uit VS doodgeschoten door politie in Mexico

MEXICO-STAD (ANP/AFP) - De Mexicaanse autoriteiten bevestigen dat een meisje is doodgeschoten bij een operatie tegen drugscriminaliteit. Agenten hadden vanuit een helikopter het vuur geopend. De zevenjarige Aranza, die is geboren in de Verenigde Staten, zou in het hoofd zijn geraakt en overleefde dat niet.

De moeder van het meisje vertelde Mexicaanse media dat ze met haar echtgenoot en kinderen in de auto zat toen ze een politiehelikopter opmerkten. Die vloog achter hun voertuig aan, vertelde ze. Haar echtgenoot zou zijn uitgestapt om duidelijk te maken dat ze burgers waren en kinderen bij zich hadden, maar er zou toch zijn geschoten.

In aanloop naar het incident was onrust ontstaan na de arrestatie van een crimineel in Matamoros, dat bij de grens met de VS ligt. Gewapende mannen blokkeerden wegen. Justitie in de staat Tamaulipas heeft laten weten dat de agenten in de helikopter vanaf de grond waren aangevallen en daarop reageerden. Ze zijn niet aangehouden, maar er loopt wel een onderzoek.