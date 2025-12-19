ECONOMIE
Kinderrechters: zorg kwetsbare kinderen steeds meer in gedrang

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 december 2025 om 10:37
DEN HAAG (ANP) - De zorg voor kinderen in een kwetsbare positie komt "steeds meer in het gedrang", zien kinderrechters. Door de tekorten aan personeel en opvangplekken in de jeugdhulp en jeugdbescherming kunnen beslissingen van rechters over bijvoorbeeld kinderbeschermingsmaatregelen of een straf niet altijd worden uitgevoerd.
De rechters vragen al jaren om een oplossing voor de problemen in de jeugdzorg. Kinderrechters kunnen kinderen onder toezicht stellen als het nodig is. Maar door personeelstekorten duurt het vaak lang voordat dit soort hulp kan worden geboden. Ook aan specialistische zorg voor bepaalde kinderen is een groot tekort, evenals aan de juiste behandelingen voor kinderen in justitiële inrichtingen.
Ook de inspecties, gemeenten en de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming vragen al langer om verbetering, zo ook dit najaar nog. "Het wordt steeds moeilijker om kinderen en hun ouders de hulp en bescherming te bieden die zij nodig hebben", zegt Ellen van Kalveen, voorzitter van de expertgroep jeugdrechters.
