Keijzer wijst naar Qbuzz voor beveiliging asielpendelbus

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 december 2025 om 10:34
anp191225100 1
DEN HAAG (ANP) - Niet het Rijk maar vervoersbedrijf Qbuzz moet beveiliging regelen voor de pendelbus die tussen het azc van Ter Apel en het station van Emmen rijdt, vindt asielminister Mona Keijzer (BBB). Op die buslijn is veel overlast door asielzoekers die geen buskaartje willen betalen, waarna de gemeente besloot die gratis te maken zolang er geen veiligheidsmaatregelen komen.
Maar Keijzer stelt dat zij daar geen garanties voor kan geven, zoals de gemeenten haar hadden gevraagd. "Dat is echt een gesprek dat ze met Qbuzz moeten voeren", zegt zij vrijdag voorafgaand aan de ministerraad. Volgens haar zijn daar ook afspraken over gemaakt. Keijzer dreigde de financiering voor de buslijn stop te zetten als er niet alsnog weer kaartjes worden verkocht.
Vrijdag wordt in de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, verder gesproken over de kwestie. Keijzer hoopt dan opheldering te krijgen "waar deze spraakverwarring toch vandaan komt".
