Klaver: onzekerheid door minderheidscoalitie is niet onze schuld

Samenleving
door anp
woensdag, 10 december 2025 om 15:22
DEN HAAG (ANP) - Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA verwacht dat het tot veel "onzekerheid" leidt als de gesprekken tussen D66, CDA en VVD in de volgende fase van de formatie uitmonden in een minderheidskabinet. "En voordat je het weet krijgt de oppositie hier breed de schuld van deze onzekerheid. En die verantwoordelijkheid, die zullen we niet op ons nemen", waarschuwt de linkse partijleider bij het debat over het verslag van informateur Sybrand Buma.
"Dat komt voort uit de keuze die jullie drieën hebben gemaakt. Die verantwoordelijkheid zullen jullie moeten dragen", aldus Klaver. De partijleider zegt "voorstel per voorstel te bekijken" of GroenLinks-PvdA ervoor kan stemmen.
In het verslag van Buma wordt in het midden gelaten of de gesprekken tussen de drie partijen zullen leiden tot een minderheids- of meerderheidskabinet. Klaver is overtuigd dat een minderheidskabinet de uitkomst wordt en noemde dat eerder al "een heel riskant experiment".
