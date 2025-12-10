ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Undercoverteam maakte 'valse start', staat in gelekt advies

Samenleving
door anp
woensdag, 10 december 2025 om 15:23
anp101225145 1
DEN HAAG (ANP) - Het nieuwe undercoverteam van de politie heeft een "valse start" gemaakt. Dat staat in een nog niet gepubliceerd rapport van een commissie onder leiding van Winnie Sorgdrager, waarover RTL woensdag heeft bericht en dat ook in handen is van het ANP. De commissie ziet een kans dat fouten uit het verleden zich herhalen.
De oude undercoverafdeling kampte met forse misstanden en werd daarom opnieuw vanaf de grond opgebouwd. De commissie-Sorgdrager volgde de afbouw, de "periode van herbezinning" en de start van het nieuwe team. Bij elk van die periodes was sprake van tekortkomingen.
De politie wilde een "duidelijke scheiding tussen oud en nieuw". Een begrijpelijke poging om te voorkomen dat de oude cultuur werd meegenomen, vinden de onderzoekers. Maar politiemedewerkers konden daardoor ook weinig kennis doorgeven aan het nieuwe team. Meerdere mensen hadden het idee dat ze "opnieuw het wiel moeten uitvinden".
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-544447701

Treurige beelden: Trump spuit racistische teksten over migranten en z'n aanhang vindt het prachtig

wat-kost-een-kind-1

Kosten van een kind in Nederland: van geboorte tot 18 jaar

0x0

Zilver wint van goud

shutterstock_2494424467

Niet alles ligt aan Mona Keizer: hoe gemeenten zelf de betaalbare woningbouw afknijpen

ANP-543102525

De anti-verouderingssupplementen zijn niet aan te slepen, maar doen ze ook wat?

gandr-collage (2)

We zijn gemaakt voor bos en savanne, niet voor Koopgoot en Nieuwedijk

Loading