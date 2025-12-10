Undercoverteam maakte 'valse start', staat in gelekt advies

DEN HAAG (ANP) - Het nieuwe undercoverteam van de politie heeft een "valse start" gemaakt. Dat staat in een nog niet gepubliceerd rapport van een commissie onder leiding van Winnie Sorgdrager, waarover RTL woensdag heeft bericht en dat ook in handen is van het ANP. De commissie ziet een kans dat fouten uit het verleden zich herhalen.

De oude undercoverafdeling kampte met forse misstanden en werd daarom opnieuw vanaf de grond opgebouwd. De commissie-Sorgdrager volgde de afbouw, de "periode van herbezinning" en de start van het nieuwe team. Bij elk van die periodes was sprake van tekortkomingen.

De politie wilde een "duidelijke scheiding tussen oud en nieuw". Een begrijpelijke poging om te voorkomen dat de oude cultuur werd meegenomen, vinden de onderzoekers. Maar politiemedewerkers konden daardoor ook weinig kennis doorgeven aan het nieuwe team. Meerdere mensen hadden het idee dat ze "opnieuw het wiel moeten uitvinden".