Klaver wil plannen coalitiepartijen aanpassen na doorrekening

DEN HAAG (ANP) - Partijleider Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) noemt de plannen van het aanstaande minderheidskabinet "niet eerlijk" en volgens hem gaat Nederland er niet mee vooruit. Hij reageert op de doorrekening van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving van de plannen van D66, VVD en CDA.

"De financiële plannen van het kabinet: gewone mensen gaan honderden euro's meer betalen, terwijl de allerrijksten niets extra's gevraagd wordt", schrijft Klaver op X. "Wij nemen de verantwoordelijkheid om deze plannen aan te passen. Dit moet anders."