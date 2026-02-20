ECONOMIE
Meer mensen - ook kinderen -in armoede door beleid kabinet-Jetten

Samenleving
door Redactie
vrijdag, 20 februari 2026 om 11:32
bijgewerkt om vrijdag, 20 februari 2026 om 12:10
Door het beleid van het aanstaande kabinet-Jetten stijgt het aantal mensen in armoede, berekende het Centraal Planbureau. Bij ongewijzigd beleid zou 2,5 procent van de Nederlanders in 2030 in armoede leven, maar door de plannen van de coalitie van D66, de VVD en het CDA stijgt dat licht naar 2,7 procent. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was in 2024 3,1 procent van de bevolking arm.
De toename komt vooral door hogere belastingen op werk en lagere uitkeringen. Ook nemen zorgkosten toe, met name door het hogere eigen risico en een lagere zorgtoeslag.
Volgens het CPB neemt vooral het aantal mensen toe die maandelijks 10 procent of minder tekortkomen. Het aantal mensen in diepe armoede verandert volgens het CPB nauwelijks. Het aantal kinderen in armoede blijft volgens het CPB gelijk, onder meer door hogere bedragen in de nieuwe kindregeling.
